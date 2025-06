A Fazenda: O grande confronto de Gustavo com todas as evidências

Em «A Fazenda», Joel (João Jesus), Miguel (Diogo Infante) e Lukenia (Rita Cruz) confrontam Gustavo sobre ele ter encomendado o assassinato de Becas (Rita Loureiro), que acabou por vitimar Mafalda (Inês Aguiar) com a picada da cobra. Januário (Hoji Fortuna) segue a conversa confuso. Gustavo continua a bradar estar inocente. Joel irrita-se e puxa Gustavo para o quarto. Gustavo fica atónito ao ver Mafalda ainda em coma, com Joel a explicar que tudo aquilo foi um engodo para o apanhar. Gustavo permanece a dizer estar inocente de ser causador do estado de Mafalda. Ivandro (Vitor Hugo) entra. Todos o olham expectantes.