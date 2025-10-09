A Fazenda: Pânico! Lukenia recebe uma mensagem de uma das pessoas que mais teme

Em «A Fazenda», Talu (Evandro Gomes), Zuri (Madalena Aragão), Januário (Hoji Fortuna) e Daniela (Soraia Tavares) jantam com Weza (Cláudia Semedo) e Lukenia (Rita Cruz), que lançam olhares assassinos uma à outra. Lukenia olha furiosa para Daniela a dizer-lhe ir precisar de levantar dinheiro das contas da fazenda para fazer a festa do alembamento com Ary (Isaac Alfaiate). Lukenia recebe uma mensagem e estaca gelada a ouvir a voz que Albano. Ivandro (Vitor Hugo) confirma a Gaspar (Nuno Lopes) e Laura (Leonor Seixas) que Lukenia recebeu a mensagem de voz de Albano, aguardando expectante pela resposta dela. Lukenia está em pânico com a mensagem que recebeu e disfarça a Talu que está nervosa por ter de dividir os lucros da fazenda com Daniela.