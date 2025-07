Em «A Fazenda», Alba (São José Correia) segue com Miro (Pedro Hossi) para a saída. Svetlana (Sónia Balacó), com Esmeralda (Julie Sergeant), olha-os com um mau pressentimento. Manuel (Ângelo Torres) diz a Alba que o seu jacto avariou e ela terá de ir num voo comercial. Alba e Miro disfarçam a sua tensão.