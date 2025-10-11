A Fazenda

A Fazenda: Talu fica mais perto da verdade sobre o que se passa com Eva

  • Há 2h e 58min
A Fazenda: Talu fica mais perto da verdade sobre o que se passa com Eva - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Fazenda», Januário (Hoji Fortuna) tenta demover Talu (Evandro Gomes) de ligar para Eva para saber notícias dela, insistindo que ele tem de se concentrar em Zuri (Madalena Aragão). Talu olha hesitante para o contacto de Eva no telefone. Jorge (Heitor Lourenço) diz a Joel que tem de arranjar depressa uma solução para Eva antes que os pais dela chamem a polícia. Joel diz ter de pensar. Joel recebe chamada de Talu no telefone de Eva e diz-lhe para deixar Eva em paz. Talu fica intrigado por ter sido Joel a atender o telefone de Eva quando ele tinha dito a Ary que se tinha separado dela. Acaba por dar razão a Januário de eles já poderem ter feito as pazes.

A Fazenda

01:21

A Fazenda: Depois de seduzir Joel, Eva tenta agredi-lo

A Fazenda
Ontem
04:08

A Fazenda: Ary descobre que vai ser pai

A Fazenda
Ontem
01:33

A Fazenda: Joel e Jorge manipulam Miguel e Leonor

A Fazenda
Ontem
04:13

A Fazenda: Manuel engana Lukenia e ela nem suspeita

A Fazenda
Ontem

Exclusivo final de «A Fazenda»: Mafalda fica com Eduardo ou com Gustavo?

A Fazenda
Ontem
02:45

A Fazenda: Zuri fica completamente atormentada com o que vê 

A Fazenda
sex, 10 out
Mais A Fazenda

Mais Vistos

José Carlos Pereira surpreende fãs com confissão inesperada: «Pouca gente sabe mas…»

Festa é Festa
Ontem
1

José Carlos Pereira já tem 46 anos! Recorde as personagens mais marcantes do ator

Festa é Festa
18 nov 2024
2

«Poderosa, linda de morrer»: A apresentadora famosa arrasa em lingerie com fotografias arrebatadoras

Queridos Papás
qui, 9 out
3

Vem aí em «A Fazenda»: Zuri morre de medo do que pode estar prestes a acontecer

A Fazenda
sex, 10 out
4

Exclusivo final de «A Fazenda»: Mafalda fica com Eduardo ou com Gustavo?

A Fazenda
Ontem
5

Vem aí em «A Fazenda»: Talu e Ary mentem a todos. Eis o motivo

A Fazenda
sex, 10 out
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «A Fazenda»: Revelamos o final de Ary e Júlia

A Fazenda
sex, 10 out

«Terra Forte»: Benedita Pereira, João Catarré, Rita Pereira e José Fidalgo... Quem é quem?

qui, 9 out

Vem aí em «A Protegida»: A pessoa que Isabel mais teme aparece e não está para brincadeiras

A Protegida
sex, 10 out

Eles conquistaram o público: o casal sensação que ninguém esperava

A Protegida
sex, 10 out

«Estou apaixonada»: este é o segredo de Ana Guiomar que todos querem copiar

Festa é Festa
qui, 9 out

Vem aí em «A Fazenda»: Zuri morre de medo do que pode estar prestes a acontecer

A Fazenda
sex, 10 out
FORA DO ECRÃ

José Carlos Pereira surpreende fãs com confissão inesperada: «Pouca gente sabe mas…»

Festa é Festa
Ontem

Ana Guiomar desabafa sobre dia menos feliz: «Mau resultado»

Festa é Festa
sex, 10 out

José Raposo chora morte: «Todas as minhas referências estão a desaparecer»

sex, 10 out

Eles conquistaram o público: o casal sensação que ninguém esperava

A Protegida
sex, 10 out

«Poderosa, linda de morrer»: A apresentadora famosa arrasa em lingerie com fotografias arrebatadoras

Queridos Papás
qui, 9 out

Filho de Rita Pereira deixa fãs rendidos ao mostrar talento inesperado em vídeo com o pai

qui, 9 out
Mais Fora do Ecrã