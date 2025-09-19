A Fazenda

A Fazenda: Talu parte para agressão a Lukenia, após ela não cumprir o prometido

  • Há 2h e 59min
A Fazenda: Talu parte para agressão a Lukenia, após ela não cumprir o prometido
Em «A Fazenda», Lukenia (Rita Cruz) diz tensa a Talu (Evandro Gomes) que não está a encontrar a pen, garantindo que ela estava ali. Talu acusa-a descontrolado de mais uma vez o ter trapaceado, avançando ameaçador para ela. Todos ouvem apreensivos a discussão de Talu com Lukenia no escritório. Zuri, melindrada, foge dali. Todos olham aflitos para Talu a apertar o pescoço a Lukenia, conseguindo separá-los a custo. Talu sai disparado por Daniela avisar que Zuri saiu de casa. Lukenia recusa-se a falar do que acabou de acontecer, impondo que a deixem sozinha.

03:45

