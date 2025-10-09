A Fazenda

A Fazenda: Weza perde a cabeça com Lukenia e dá-lhe um estalo

  • Há 1h e 10min
A Fazenda: Weza perde a cabeça com Lukenia e dá-lhe um estalo - TVI
Em «A Fazenda», Lukenia (Rita Cruz) contém a sua fúria a olhar para Januário (Hoji Fortuna), Weza (Cláudia Semedo) e Lucas a chegarem carregados de coisas para se mudarem lá para casa. Lukenia tenta impedir aquela mudança, mas Weza vinca não ir deixar que Daniela (Soraia Tavares) fique à mercê dela. Lukenia riposta que se quisesse lhe roubava Januário e Weza atira-se a ela, ficando ambas a lutarem descontroladas. Januário e Talu (Evandro Gomes) separam-nas.

A Fazenda

03:11

A Fazenda: Pânico! Lukenia recebe uma mensagem de uma das pessoas que mais teme

A Fazenda
Hoje
00:30

A Fazenda: Em fuga, Eva é confundida com uma ladra

A Fazenda
Hoje
02:27

A Fazenda: Zuri revela a Laura que odeia os pais

A Fazenda
Hoje
02:55

A Fazenda: Eva acorda e ouve o plano diabólico de Joel

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Pelo filho, Ary toma uma drástica decisão

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Onde está Eva? Lukenia torna-se a principal suspeita

A Fazenda
Hoje
