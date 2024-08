fonte: instagram

Na passada quinta-feira, 1 de agosto de 2024, Aurora, filha de Marta Melro e Paulo Vintém completou dois anos.

Depois de um dia de aniversário em cheio com passeio no Oceanário, a festa de aniversário decorreu no fim de semana.

Marta Melro partilhou um conjunto de registos fotográficos onde se vê a decoração da festa da menina: simples, elegante e pensada ao detalhe.