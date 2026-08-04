A Madrasta: Alguém quer atropelar Diana... e quase consegue. Estes são os principais suspeitos

Em «A Madrasta», Diana (Inês Castel-Branco) sai de casa para ir às compras. Está por ali um carro preto estacionado em segunda fila, onde o condutor ajeita as suas luvas pretas. Diana está à espera para atravessar. O carro avança na direção de Diana.

O carro vai na direção de Diana, quando o Padre (Paulo Matos) aparece e grita para Diana. Ela congela e o Padre puxa-a, impedindo-a de ser atropelada.

O Padre acha que o quase atropelamento não foi acidental e que Diana devia repensar o seu plano. Diana diz que não pode voltar atrás, pois só provando a sua inocência é que pode reconquistar os filhos.

Carminho (Teresa Tavares) chega a casa e pergunta por Felícia. Arminda diz-lhe que não está e pensou que tinham saído juntas. Carminho diz que não e ajeita as luvas pretas dentro da mala. Arminda conta que Miguel e Simão quase se pegaram à pancada e Carminho fica preocupada.

Simão (João Maneira) chega à empresa e Filipe (Nuno Pardal) diz que já sabe o que se passou. Filipe avisa Simão que Maria o está a usar, mas Simão não lhe dá ouvidos. Celina (Diana Palmerston) entrega uma luva preta a Filipe, que ele deixou cair.

Felícia (Isabel Abreu) acabou de chegar e tira as luvas pretas. Carminho pergunta-lhe onde foi e Felícia diz que foi ao cabeleireiro. Carminho estranha, pois não parece ter o cabelo arranjado. Carminho conta que Miguel e Simão quase se pegaram por causa de Diana. Felícia tem dificuldade em controlar o ódio que sente por ela.

Diana diz que pode ter sido qualquer um dos suspeitos a tentar atropelá-la, mas talvez tenha sido Renato (Sérgio Praia), pois aliciou-a a unir-se a ele e recusou. O Padre pede a Diana para ter muito cuidado, pois não ia aguentar perdê-la de novo.