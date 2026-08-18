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A Madrasta

«A Madrasta»: Após saber que vai ser pai de um filho de Francisca, Ricardo beija Beatriz

  • TVI Novelas
  • Há 57 min
«A Madrasta»: Após saber que vai ser pai de um filho de Francisca, Ricardo beija Beatriz - TVI
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Na novela «A Madrasta», Ricardo (Diogo Fernandes) chega de bata e máscara e finge que é um enfermeiro. Beatriz (Catarina Nifo) acha graça. Ricardo (Diogo Fernandes) diz que tentou visitá-la antes, mas Leo (Manel Marts) impediu-o e começa a levantar falsos testemunhos sobre ele. Diz que Leo (Manel Marts) sempre foi muito invejoso e é capaz de inventar qualquer coisa para os separar. Ricardo (Diogo Fernandes) afirma que gosta mesmo de Beatriz (Catarina Nifo) e beija-a.

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