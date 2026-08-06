A Madrasta: Beatriz deixa Diana de rastos: «Se tivesse uma mãe como tu…»

Em «A Madrasta», Diana (Inês Castel-Branco) agradece a ajuda de Ju (Leonor Seixas). Beatriz (Catarina Nifo) aparece e diz a Diana para voltar para o buraco de onde saiu, pois não vai conseguir o que quer. Diana diz que Beatriz não a conhece, mas Beatriz acha que ela é igual a todas as outras mulheres que só querem aproveitar-se de Pedro (Albano Jerónimo). Diana diz-lhe que não pode falar assim, porque podia ser sua mãe.
Beatriz diz que se tivesse uma mãe como "Maria" cortava os pulsos. Diana fica muito abalada. Beatriz volta a dizer para ele se ir embora, pois nunca vai deixar que ocupe o lugar da sua mãe. Beatriz odeia "Maria" por se ter envolvido com Pedro e terem traído a sua mãe. Diana chora e a Condessa (Sílvia Rizzo) aparece para a amparar.