A Madrasta- Beatriz e Miguel estão contra a relação do pai com Francisca: «Ela só está contigo pelo dinheiro»

Em «A Madrasta», em Portugal, Beatriz (Catarina Nifo) e Miguel (Bernardo Cascais) cumprimentam o pai e perguntam quem vai à missa da mãe. Reagem mal ao saber que Francisca (Matilde Reymão) também vai e avisam o pai que ela só está interessada no dinheiro dele. Carminho acha o mesmo e recrimina Pedro por ter inventado que Diana (Inês Castel-Branco) morreu. Pedro diz que o fez para proteger os filhos.