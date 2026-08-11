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A Madrasta

A Madrasta: Cajó e Picasso ponderam gastar o dinheiro da igreja em jogo?

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 28min
A Madrasta: Cajó e Picasso ponderam gastar o dinheiro da igreja em jogo? - TVI
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Em «A Madrasta», o Padre (Paulo Matos) entrega um cheque a Cajó (Joaquim Horta) e Picasso (Pedro Teixeira) para comprarem os materiais para as obras do telhado, mas avisa-os para não gastarem em raspadinhas. Eles ficam muito ofendidos e dizem que vão já comprar tudo para começarem as obras. Cajó percebe que Picasso está tentado a comprar raspadinhas, mas diz-lhe que desta vez vão fazer as coisas bem feitas e não vão ceder à tentação. Picasso diz que está a sentir o formigueiro da sorte, mas Cajó leva-o dali.

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