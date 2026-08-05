A Madrasta- Cajó vai ser despejado: «Disse que sem contrato era mais barato»

Em «A Madrasta», Cajó (Joaquim Horta) conta a Picasso (Pedro Teixeira) que o senhorio esteve ali e quer despejá-lo para fazer um alojamento local. Picasso diz que ele não pode fazer isso, pois Cajó tem um contrato de arrendamento, mas Cajó revela que não tem e Picasso fica preocupado. Decidem ir falar com o Padre (Paulo Matos) para os aconselhar.

O Padre tenta ajudar Cajó e para isso precisa de perceber melhor a situação. Cajó diz que não tem contrato de arrendamento, nem recibos e que os contratos de luz e água estão em nome do senhorio. O Padre pergunta-lhe pela morada fiscal e Cajó diz que tem outra, porque não queria ser encontrado. A Condessa (Sílvia Rizzo) recomenda-lhe que contrate um advogado.