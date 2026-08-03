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A Madrasta

A Madrasta: Carminho aconselha Miguel e Beatriz sobre Diana: «Metam-se longe dessa mulher»

  • Há 3h e 30min
A Madrasta: Carminho aconselha Miguel e Beatriz sobre Diana: «Metam-se longe dessa mulher» - TVI
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Em «Terra Forte», Carminho (Teresa Tavares) pergunta aos sobrinhos se vão ajudar na quermesse do centro social e Pedro (Albano Jerónimo) diz que sim. Miguel (Bernardo Cascais) comenta que Simão (João Maneira) bebeu demais e talvez não consiga ir. Beatriz (Catarina Nifo) diz que o viu beijar Maria e Carminho fica alerta. Miguel e Beatriz acham que Maria está a cercar a família, mas João Maria (Ruben Simões) não concorda. Carminho aconselha-os a ficarem longe de Maria.

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