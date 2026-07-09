A Madrasta- Chegou o momento: Esta é a reação de todos ao ver Diana passados vinte anos

Em «A Madrasta», Felícia (Isabel Abreu) e Carminho (Teresa Tavares) chegam para a exposição de joias. Laura (Madalena Brandão) pergunta à rececionista em que quarto Renato (Sérgio Praia) está. Filipe (Nuno Pardal) e Raquel (Inês Herédia) chegam e estranham ver ali tanta gente conhecida. Temem que a mulher os queira desmascarar. Ao ver Felícia ali, Pedro (Albano Jerónimo) não tem dúvidas de que foi ela que armou aquilo, mas Nisto Diana (Inês Castel-Branco) surge de óculos escuros e ninguém a reconhece, exceto Pedro, que fica paralisado ao vê-la. Diana tira os óculos e todos a reconhecem.