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A Madrasta

A Madrasta: Condessa aconselha Diana a casar com Pedro

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 9min
A Madrasta: Condessa aconselha Diana a casar com Pedro - TVI
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Em «A Madrasta», Diana (Inês Castel-Branco) conta à Condessa (Sílvia Rizzo) que foi a casa de Pedro (Albano Jerónimo) decidida a contar a verdade aos filhos, mas Felícia (Isabel Abreu) já os tinha manipulado e eles acabaram por dizer-lhe coisas horríveis. No meio de tudo isto, Pedro anunciou que os dois iam casar-se, tornando a situação ainda mais complicada. A Condessa considera que Diana deve casar com Pedro e mostrar aos filhos quem realmente é.

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