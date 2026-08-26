A Madrasta: Condessa entra em pânico ao suspeitar que pode ter sido ela

Em «A Madrasta», a Condessa (Sílvia Rizzo) tenta perceber como determinados objetos foram parar ali e pesquisa os sintomas associados ao sonambulismo. Ao recordar que a mãe sempre lhe disse que sofria desse problema, entra em pânico ao pensar que pode ter sido ela a responsável. Ju (Leonor Seixas) aparece e a Condessa fica atrapalhada. Depois de se lembrar do que Sandra lhe disse, as suspeitas de Ju aumentam.