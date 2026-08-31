Em «A Madrasta», Pedro (Albano Jerónimo) confronta Diana (Inês Castel-Branco) e pergunta-lhe se Xavier a assediou no passado. Diana confirma que sim. Pedro conta-lhe tudo o que Xavier lhe revelou e acusa-a de lhe ter escondido a verdade. Diana explica que nunca lhe contou porque acreditava que Pedro não iria acreditar nela. Apesar de tudo, Pedro insiste em avançar com o casamento. Diana acaba por aceitar, mas com um objetivo: usar o casamento para tentar descobrir quem matou Artur.
A Madrasta: Diana aceita casar com Pedro para descobrir quem matou Artur
- TVI Novelas
- Há 2h e 47min