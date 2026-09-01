Em «A Madrasta», Camila (Ana Lopes) está aterrada por Diana (Inês Castel-Branco) ter aceitado casar com Pedro (Albano Jerónimo). Diana revela que Xavier (Vítor D'Andrade) contou a verdade a Pedro e assumiu que mentiu em tribunal, por isso Pedro já acredita nela. Diana acha que casando com Pedro, estará mais próxima do assassino e poderá desmascará-lo e provar a sua inocência. Camila liga a Eduardo (Rúben Garcia) e conta-lhe o que se está a passar.
A Madrasta: Diana acredita que encontrou a única forma de apanhar o verdadeiro assassino
- TVI Novelas
- Ontem às 23:01