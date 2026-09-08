A Madrasta: Diana acusa a polícia de não a ter protegido

Em «A Madrasta», o Inspetor interroga Diana (Inês Castel-Branco), que volta a afirmar que acredita que o tiro era para si. Diana acusa-o de não ter levado a sério as suas queixas e lembra que, agora, Pedro (Albano Jerónimo) acabou por ser atingido. O Inspetor garante que leva o seu trabalho muito a sério e pergunta-lhe quem estava na sala no momento do disparo. Diana identifica os presentes e salienta que o grupo de amigos de Pedro era o mesmo que estava com ele em Marrocos.