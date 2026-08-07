A Madrasta - Diana desiste? «A única solução é ir-me embora»

Em «A Madrasta», Diana (Inês Castel-Branco) acha melhor ir embora, pois não pode arriscar que façam mal aos seus filhos. O Padre (Paulo Matos) diz que assim nunca irá provar a sua inocência, mas Diana prefere isso, a que façam mal aos filhos. O Padre diz-lhe que devia ir à polícia, mas Diana não quer. Depois sugere que fale com Pedro (Albano Jerónimo) e Diana também pensou nisso, mas acha que ele não ia acreditar.