Em «A Madrasta», Felícia (Isabel Abreu) avisa Diana (Inês Castel-Branco) para se afastar de Simão (João Maneira). Diana diz que não se passou nada, mas Felícia acredita em Beatriz (Catarina Nifo). Diana afirma que rejeitou Simão e Felícia ameaça contar que foi ela que matou o pai dele. Diana não se deixa amedrontar, pois isso implicaria revelar toda a mentira. Diana pergunta a Felícia onde esteve de manhã, pois tentaram atropelá-la.
A Madrasta- Diana e Felícia em troca de ameaças: «Experimenta desafiar-me»
- TVI Novelas
- Há 1h e 43min