Em «A Madrasta», (FLASHBACK 20 ANOS ATRÁS) Diana (Inês Castel-Branco) encontra Artur (Bruno Madeira) caído no chão com um ferimento de bala e uma arma caída ao lado dele. Tenta socorrê-lo, mas leva um golpe na cabeça. Quando desperta tem a arma na mão e dois seguranças que a agarram. (PRESENTE) Diana continua a contar o que se passou e Camila ouve-a, percebendo que houve uma conspiração para acusar Diana. Esta revela que encontraram vestígios de pólvora na sua mão e um cozinheiro diz que a viu a comprar uma arma. Diana conta que por mais que tentasse explicar que não foi ela, ninguém acreditou.
A Madrasta: Diana encontra Artur morto e é incriminada
- Ontem às 21:42