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A Madrasta

A Madrasta-Diana fica transtornada com perguntada de Pedro: «A Beatriz é mesmo minha filha?»

  • Ontem às 22:00
A Madrasta-Diana fica transtornada com perguntada de Pedro: «A Beatriz é mesmo minha filha?» - TVI
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Em «A Madrasta», (FLASHBACK 20 ANOS ATRÁS) Pedro (Albano Jerónimo) visita Diana (Inês Castel-Branco) na prisão e entrega-lhe os papéis do divórcio. Diana pergunta pelos filhos e não quer acreditar que Pedro a vai abandonar ali. Ele diz que só quer proteger os filhos e pergunta-lhe se Beatriz é mesmo sua filha, pois Diana fez um retiro antes de engravidar e a filha pode não ser dele. Diana fica incrédula e desaba.

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