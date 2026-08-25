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A Madrasta

A Madrasta: Diana invade a casa e encontra o diário secreto de Patrícia

  • TVI Novelas
  • Ontem às 23:02
A Madrasta: Diana invade a casa e encontra o diário secreto de Patrícia - TVI
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Em «A Madrasta», Diana (Inês Castel-Branco) parte um vidro e consegue abrir a porta. Camila (Ana Lopes) está com medo e quer ir embora. Diana vê um livro seu e encontra o diário de Patrícia. Entretanto, Simão (João Maria Maneira) regressa da praia e as duas escondem-se. Simão vê o lenço de Diana caído no chão e percebe que alguém esteve ali. Vai até à porta, mas apenas consegue ver um carro já a afastar-se.

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