Em «A Madrasta», Diana (Inês Castel-Branco) acha que Felícia (Isabel Abreu) pode ter matado Artur (Bruno Madeira), porque talvez ele tenha descoberto que ela tinha uma relação escondida, já que acabou de saber que ela é mãe de João Maria (Rúben Simões) e sempre escondeu isso. Camila (Ana Lopes) acha que faz sentido e quer obrigar Felícia (Isabel Abreu) a confessar tudo. Diana (Inês Castel-Branco) diz que não pode dar passos em falso e vai tentar saber mais informações.
A Madrasta: Diana suspeita que Felícia matou Artur: segredo sobre João Maria pode ser a chave do crime
- Ontem às 23:04