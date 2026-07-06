Em «A Madrasta», Diana (Inês Castel-Branco) esconde-se atrás do ramo de flores, para que Xavier (Vitor d'Andrade) não a reconheça. Este manda vir com o enfermeiro e Clarisse (Paula Neves) fica incomodada. Xavier segue caminho para fazer o exame e Diana respira de alívio. Nisto, Beatriz (Catarina Nifo) sai do quarto de Miguel (Bernardo Cascais) e Diana emociona-se ao vê-la. Beatriz nem dá por Diana. Diana visita Miguel e diz que soube do acidente pelos vizinhos do prédio. Miguel estranha, mas não dá importância. Diana pergunta-lhe como está e o que aconteceu. Miguel assume que ia rápido demais e promete ter mais cuidado. Conta também que estava chateado com o pai, mas vai voltar para casa dele para recuperar.
A Madrasta: Diana visita Miguel e cruza-se com Beatriz
- Há 1h e 20min