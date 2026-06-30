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A Madrasta

A Madrasta: Esconderijo de Diana é descoberto e tentam fazer-lhe mal

  • Há 1h e 24min
A Madrasta: Esconderijo de Diana é descoberto e tentam fazer-lhe mal - TVI
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Em «A Madrasta», Diana (Inês Castel-Branco) recebe compras de um estafeta e continua a pensar em quem pode ter estado por trás de toda a conspiração contra si. Diana junta Xavier (Vitor d'Andrade) à sua lista e hesita em escrever o nome de Pedro, mas acaba por fazê-lo e chora. Tocam à campainha. Ela acha que é o estafeta e abre sem ver. Um Homem coloca o pé na porta e empurra Diana. FLASHBACK 20 ANOS: Xavier diz a Diana que a compreende, pois por vezes também não lhe apetece aturar todos aquele snobs. Aproxima-se de Diana e diz que prefere a companhia dela. Xavier tenta tocar-lhe, mas Diana afasta-o e diz que vai fazer queixa a Pedro. Xavier diz que ela não se vai arriscar a que Pedro perca o único sócio que injeta dinheiro na empresa.

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