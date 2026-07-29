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A Madrasta

A Madrasta: Está desvendado o que aconteceu há 20 anos e mudou a vida de Raquel. E é dramático

  • Ontem às 22:58
A Madrasta: Está desvendado o que aconteceu há 20 anos e mudou a vida de Raquel. E é dramático - TVI
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Em A Madrasta, Raquel recorda o momento em que foi obrigada a entregar o filho bebé. Raquel (Inês Herédia) está com o filho e não quer deixá-lo, mas Filipe (Nuno Pardal) insiste que é melhor ele ir para uma instituição onde terá os cuidados que necessita. Raquel acusa Filipe de ter vergonha do filho por ter uma deficiência. Uma enfermeira chega para levar o bebé e Raquel fica em lágrimas.

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