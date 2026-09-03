Em «A Madrasta», Felícia (Isabel Abreu) visita Francisca (Matilde Reymão) e revela-lhe que ainda existe uma forma de impedir o casamento de Pedro (Albano Jerónimo). Acredita que, se Beatriz (Catarina Nifo) e Miguel (Bernardo Cascais) descobrirem a verdade sobre Diana (Inês Castel-Branco), a união não irá acontecer. Francisca sabe que Pedro poderá odiá-la, mas Felícia garante que já não tem nada a perder.
A Madrasta: Felícia e Francisca preparam um plano para impedir o casamento
- TVI Novelas
- Há 2h e 18min