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A Madrasta

A Madrasta: Felícia e Francisca preparam um plano para impedir o casamento

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 18min
A Madrasta: Felícia e Francisca preparam um plano para impedir o casamento - TVI
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Em «A Madrasta», Felícia (Isabel Abreu) visita Francisca (Matilde Reymão) e revela-lhe que ainda existe uma forma de impedir o casamento de Pedro (Albano Jerónimo). Acredita que, se Beatriz (Catarina Nifo) e Miguel (Bernardo Cascais) descobrirem a verdade sobre Diana (Inês Castel-Branco), a união não irá acontecer. Francisca sabe que Pedro poderá odiá-la, mas Felícia garante que já não tem nada a perder.

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