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A Madrasta

A Madrasta: Felícia quer ajudar Francisca a afastar Diana de Pedro

  • Ontem às 23:12
A Madrasta: Felícia quer ajudar Francisca a afastar Diana de Pedro - TVI
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Felícia (Isabel Abreu) vai a casa de Francisca, mas esta avisa logo que está sem paciência. Francisca diz que não vale a pena tentar impedir o casamento porque o próprio Pedro já tratou de o adiar. Felícia revela que foi ali para a ajudar.

Francisca pergunta a Felícia porque quer ajudá-la, se a odeia. Felícia explica que odeia ainda mais Diana e que, se já a afastou uma vez de Pedro, poderá fazê-lo novamente com a ajuda dela.

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