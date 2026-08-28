A Madrasta: Filhos de Pedro rejeitam casamento com “Maria”

Em «A Madrasta», Miguel (Bernardo Cascais) e Beatriz (Catarina Nifo) não aceitam que o pai se case com “Maria” e acusam-na de ser igual a Francisca (Matilde Reymão), cheia de esquemas e interessada apenas no dinheiro de Pedro (Albano Jerónimo). Diana (Inês Castel-Branco) e Pedro não aguentam ouvir aquelas acusações. Carminho (Teresa Tavares) considera que não foi a melhor altura para Pedro anunciar um novo casamento. Felícia (Isabel Abreu) avisa Diana para não voltar àquela casa, mas ela não se deixa intimidar.