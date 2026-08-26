Em «A Madrasta», Muito deprimida com tudo o que está a acontecer, Francisca (Matilde Reymão) ouve Laura garantir que o bebé está bem e que ainda nada está perdido. Francisca acredita que Pedro (Albano Jerónimo) nunca irá gostar dela como gosta de Diana e começa a ponderar contar toda a verdade aos filhos dele sobre Diana, acreditando que assim poderá afastá-los definitivamente. Laura diz-lhe que não pode fazê-lo.
A Madrasta: Francisca ameaça revelar a verdade sobre Diana
- TVI Novelas
- Ontem às 23:03