Em «A Madrasta», Ricardo (Diogo Fernandes) vai abrir a porta e fica surpreendido por ser Francisca (Matilde Reymão). Ela atira-se para os braços dele e tenta beijá-lo, mas Ricardo rejeita-a. Francisca pergunta se é por causa de Beatriz (Catarina Nifo), mas nisto surge Raquel (Inês Herédia), meio despida, e Francisca fica esclarecida. Raquel diz que não é o que parece e Francisca ameaça contar tudo a Filipe (Nuno Pardal).
A Madrasta: Francisca apanha Ricardo e Raquel em flagrante
- TVI Novelas
- Ontem às 23:05