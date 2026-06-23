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A Madrasta

A Madrasta: Francisca aparece na missa em memória de Diana e o caos instala-se

  • Há 1h e 11min
A Madrasta: Francisca aparece na missa em memória de Diana e o caos instala-se - TVI
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Em «A Madrasta», Pedro (Albano Jerónimo) está a discursar sobre Diana (Inês Castel-Branco), quando vê Francisca (Matilde Reymão), fica nervoso e atrapalha-se. Beatriz (Catarina Nifo) vê Francisca e repreende-a por estar ali.  Francisca pede a Pedro para esclarecer tudo com os filhos e diz que fica à espera dele. Pedro cancela a missa e manda todos para casa. O Padre recorda os conselhos que deu a Diana, antes de se casar com Pedro. 

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