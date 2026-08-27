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A Madrasta

A Madrasta: Francisca desaba perante o bebé e revela a verdade sobre Pedro

  • Há 2h e 28min
A Madrasta: Francisca desaba perante o bebé e revela a verdade sobre Pedro - TVI
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Em «A Madrasta», abalada com tudo o que está a acontecer, Francisca desabafa com o bebé que ainda não nasceu, lamentando sentir que já ninguém o quer. A jovem reconhece que pensava estar apaixonada por Pedro, mas percebe agora que procurava sobretudo a segurança que ele lhe podia dar. Confessa ainda estar apaixonada por Ricardo (Diogo Fernandes), apesar de considerar que ele é «uma besta». Perante a situação em que se encontra, Francisca culpa Diana e o ódio contra ela começa a crescer.

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