Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

A Madrasta

A Madrasta- Francisca e Diana num frente a frente sem piedade: «És uma caça fortunas, uma ordinária»

  • TVI Novelas
  • 6 ago, 23:01
A Madrasta- Francisca e Diana num frente a frente sem piedade: «És uma caça fortunas, uma ordinária» - TVI
7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

Em «A Madrasta», Francisca (Matilde Reymão) vai a casa de Diana (Inês Castel-Branco) acusá-la de ser uma esquemática que só está interessada no dinheiro de Pedro (Albano Jerónimo). Diana diz-lhe que não a conhece e não devia fazer esses juízos de valor, pois só quer reconquistar os filhos. Francisca, para a magoar, diz que eles a odeiam e vão odiar cada vez mais. Diana finge que aquilo não a afeta.

A Madrasta

02:06

A Madrasta - Pedro encurrala Ricardo: «Costumas assediar as tuas amigas?»

A Madrasta
Ontem
01:34

A Madrasta: Cajó foge quando Filipe sugere contactar a polícia

A Madrasta
Ontem
02:50

A Madrasta - Laura sugere a Francisca: «Ainda podemos tentar o truque da gravidez»

A Madrasta
Ontem
00:57

A Madrasta - Diana desiste? «A única solução é ir-me embora»

A Madrasta
Ontem
01:49

A Madrasta: Ricardo espanca Leo e deixa-o estendido

A Madrasta
Ontem

Exclusivo! O impensável acontece em «A Madrasta»: Francisca ameaça Pedro e promete fugir com o bebé

A Madrasta
Ontem
Mais A Madrasta

Mais Vistos

Carla Andrino faz 60 anos e recebe um presente que poucos têm a sorte de receber

Ontem
1

Nuno Markl lamenta morte de conhecido ator em acidente de mota

qui, 6 ago
2

É uma das maiores estrelas de Hollywood e está em Portugal: deixou 200 euros de gorjeta num restaurante

Hoje
3

É agora ou nunca! Ainda vai a tempo de encomendar os seus óculos para o Eclipse

Ontem
4

Exclusivo «A Madrasta»: Diana já tem um alvo. Esta é a pessoa que ela acredita ter cometido o crime

A Madrasta
Ontem
5

Os novos herdeiros de Armando, o regresso de Luna e um pai rejeitado. Os 4 momentos que vão abalar a temporada final de Terra Forte

Terra Forte
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Amor Seguro: Já estreou a nova novela da TVI. Um formato inovador com episódios curtos e emoções fortes

Ontem

Terra Forte: Maria de Fátima tenta resistir, mas cede a um momento escaldante com Caio

Terra Forte
Ontem

A Madrasta - Pedro encurrala Ricardo: «Costumas assediar as tuas amigas?»

A Madrasta
Ontem

É uma das maiores estrelas de Hollywood e está em Portugal: deixou 200 euros de gorjeta num restaurante

Hoje

Ator diz que escapou a grave acidente com ajuda sobrenatural: «Não era a minha mão»

Ontem

Carla Andrino faz 60 anos e recebe um presente que poucos têm a sorte de receber

Ontem
FORA DO ECRÃ

Profissional de «Barbie» e «The Crown» morre tragicamente num acidente de carro aos 26 anos

Hoje

Ator diz que escapou a grave acidente com ajuda sobrenatural: «Não era a minha mão»

Ontem

Atriz de Morangos com Açúcar está noiva. E o anúncio deixou todos a suspeitar de uma gravidez

Ontem

São desde os anos 90 o casal com mais pinta do País. Quase 30 anos depois, as fotos do casamento ainda confirmam isso

Ontem

Carla Andrino faz 60 anos e recebe um presente que poucos têm a sorte de receber

Ontem

Este vídeo de Helena Isabel levou muitos a questionar se a atriz tem mesmo 74 anos

Ontem
Mais Fora do Ecrã