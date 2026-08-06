A Madrasta- Francisca e Diana num frente a frente sem piedade: «És uma caça fortunas, uma ordinária»

Em «A Madrasta», Francisca (Matilde Reymão) vai a casa de Diana (Inês Castel-Branco) acusá-la de ser uma esquemática que só está interessada no dinheiro de Pedro (Albano Jerónimo). Diana diz-lhe que não a conhece e não devia fazer esses juízos de valor, pois só quer reconquistar os filhos. Francisca, para a magoar, diz que eles a odeiam e vão odiar cada vez mais. Diana finge que aquilo não a afeta.