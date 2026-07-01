Em «A Madrasta», Felícia (Isabel Abreu) pergunta a Laura (Madalena Brandão) quanto quer para fazer com que Francisca (Matilde Reymão) desista do casamento com Pedro. Francisca pede 50 milhões. Felícia diz-lhe que não vale isso e que devia desistir do casamento. Francisca diz que Felícia nunca foi amada. Ela dá-lhe um estalo e ameaça fazer pior. Francisca desconfia que haja algum segredo sobre a morte de Artur (Bruno Madeira).
A Madrasta: Francisca insulta Felícia e acaba por ser agredida
- Há 3h e 14min