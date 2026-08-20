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A Madrasta

A Madrasta: Gravidez de Francisca apanha Pedro de surpresa no pior momento possível

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 13min
A Madrasta: Gravidez de Francisca apanha Pedro de surpresa no pior momento possível - TVI
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Em «A Madrasta», Pedro (Albano Jerónimo) olha aturdido para o teste de gravidez e não consegue dizer nada. Pensa na proposta de casamento que fez a Diana (Inês Castel-Branco) e no beijo que deram. Isto era tudo o que ele não queria agora. Francisca (Matilde Reymão) achou que ele ia gostar da notícia. Pedro diz que gostou, mas há muita coisa a acontecer. Atende uma chamada de Carminho (Teresa Tavares) e sai a correr.

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