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A Madrasta

A Madrasta: Ju fica em choque ao apanhar Picasso e a Condessa abraçados

  • TVI Novelas
  • Ontem às 23:05
A Madrasta: Ju fica em choque ao apanhar Picasso e a Condessa abraçados - TVI
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Em «A Madrasta», Sandra conta a Ju (Leonor Seixas) que a Condessa (Sílvia Rizzo) foi a casa de Cajó (Joaquim Horta), mas quem lá estava à espera dela era Picasso (Pedro Teixeira), sozinho. Pela reação da Condessa, Picasso percebe que ela roubou mesmo o quadro. A Condessa explica que é sonâmbula e que roubou o quadro sem ter noção do que estava a fazer e tem muita vergonha disso. Picasso fica com pena dela e reconforta-a. Ju espreita pela porta e arregala os olhos ao vê-los abraçados.

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