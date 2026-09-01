Em «A Madrasta», Sandra conta a Ju (Leonor Seixas) que a Condessa (Sílvia Rizzo) foi a casa de Cajó (Joaquim Horta), mas quem lá estava à espera dela era Picasso (Pedro Teixeira), sozinho. Pela reação da Condessa, Picasso percebe que ela roubou mesmo o quadro. A Condessa explica que é sonâmbula e que roubou o quadro sem ter noção do que estava a fazer e tem muita vergonha disso. Picasso fica com pena dela e reconforta-a. Ju espreita pela porta e arregala os olhos ao vê-los abraçados.
A Madrasta: Ju fica em choque ao apanhar Picasso e a Condessa abraçados
- TVI Novelas
- Ontem às 23:05