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A Madrasta

A Madrasta: Laura ameaça ameaça Renato: "estás cheinho de medo que ela descubra as fraudes que tu tens andado a fazer"

  • Há 1h e 17min
A Madrasta: Laura ameaça ameaça Renato: "estás cheinho de medo que ela descubra as fraudes que tu tens andado a fazer" - TVI
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Em «A Madrasta», Renato Garcez (Sérgio Praia) acha que Laura Garcez (Madalena Brandão) se excedeu ao prometer a Francisca Mendes (Matilde Reymão) que ia tirar Diana (Inês Castel-Branco) do seu caminho. Laura não concorda e promete que é isso mesmo que vai fazer, pois a sua sobrinha tem de casar com Pedro (Albano Jerónimo) para garantir os seus rendimentos. Laura aconselha Renato (Sérgio Praia) a arranjar uma forma de se sustentar, pois será cada um por si.

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