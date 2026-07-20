Em «A Madrasta», Renato Garcez (Sérgio Praia) acha que Laura Garcez (Madalena Brandão) se excedeu ao prometer a Francisca Mendes (Matilde Reymão) que ia tirar Diana (Inês Castel-Branco) do seu caminho. Laura não concorda e promete que é isso mesmo que vai fazer, pois a sua sobrinha tem de casar com Pedro (Albano Jerónimo) para garantir os seus rendimentos. Laura aconselha Renato (Sérgio Praia) a arranjar uma forma de se sustentar, pois será cada um por si.
A Madrasta: Laura ameaça Renato: "estás cheinho de medo que ela descubra as fraudes que tu tens andado a fazer"
- Ontem às 23:17