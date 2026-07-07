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A Madrasta

A Madrasta: Laura ameaça revelar a verdade sobre a mãe de João Maria

  • Ontem às 23:05
A Madrasta: Laura ameaça revelar a verdade sobre a mãe de João Maria - TVI
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Em «A Madrasta», Laura (Madalena Brandão) elogia o jantar de noivado organizado por Felícia (Isabel Abreu) e esta pergunta-lhe o que quer. Laura acha que deviam fazer as pazes, agora que o casamento está para breve. Felícia diz que no que depender dela, aquele casamento não acontece e vai descobrir que relação Francisca e Ricardo têm. Laura ameaça revelar a verdade sobre a mãe de João Maria e Felícia fica em pânico.

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