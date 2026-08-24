Em «A Madrasta», Laura (Madalena Brandão) acha que Renato (Sérgio Praia) está com uma amante, mas nisto ele chega todo amassado e conta que foi assaltado. Laura (Madalena Brandão) fica preocupada. Renato (Sérgio Praia) atende o telefone e Felícia (Isabel Abreu) pergunta-lhe se já decidiu. Laura (Madalena Brandão) acha que é uma amante e fala com ela. Felícia (Isabel Abreu) diz que é ela e que se enganou no número. Renato (Sérgio Praia) fica em pânico.
A Madrasta: Laura desconfia de traição e confronta Felícia: Renato entra em pânico
- Ontem às 23:01