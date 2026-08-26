A Madrasta - Laura recorda a Francisca o preço de manter a mentira: «Tu não podes contar nada»

Em «A Madrasta», Laura (Madalena Brandão) explica a Francisca (Matilde Reymão) que ela não pode revelar a verdade sobre Diana (Inês Castel-Branco), uma vez que Pedro lhes paga para manterem a mentira que inventaram. Francisca responde que isso não é um problema seu. Laura lembra-lhe que também já beneficiou desse dinheiro e que ainda tem o filho para poder receber uma pensão de Pedro. Francisca, porém, deixa claro que não quer continuar a viver dessa forma.