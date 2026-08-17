Na novela «a Madrasta», Ricardo (Diogo Fernandes) vai ter com Leo (Manel Marts) para tentar outra abordagem. Diz-lhe que o que fez não foi fixe e que não se quer chatear com ele, só quer saber como está Beatriz (Catarina Nifo). Leo (Manel Marts) enfrenta-o e diz-lhe para se afastar de Beatriz (Catarina Nifo), ou conta-lhe que é ali do bairro, que o pai não morreu e que tem vergonha de quem é. Ricardo (Diogo Fernandes) não o aconselha a fazer isso.
A Madrasta»: Leo deixa Ricardo em choque com confissão sobre o seu passado
- Há 12 min