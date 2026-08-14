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A Madrasta

A Madrasta: Leo e Ricardo envolvem-se à pancada no hospital por Beatriz

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 54min
A Madrasta: Leo e Ricardo envolvem-se à pancada no hospital por Beatriz - TVI
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Em «A Madrasta», Leo (Manel Marts) vem visitar Beatriz (Catarina Nifo), mas cruza-se com Ricardo (Diogo Fernandes) e manda-o embora. Ricardo pergunta a Leo se a família de Beatriz já sabe que ele não é professor de ioga coisa nenhuma. Leo fica irritado e diz que também pode contar que o pai dele não morreu e que contratou Sandra para o separar de Beatriz. Envolvem-se à pancada e é Pedro (Albano Jerónimo) que os separa.A Madrasta: Leo abre o coração e declara-se a Beatriz. Felícia ouve tudo

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