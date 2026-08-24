A Madrasta: Miguel decide avançar com o teste e Carminho recebe uma chamada misteriosa do hospital

Em «A Madrasta», Miguel (Bernardo Cascais) diz a Simão (João Maria Maneira) que já decidiu que vai fazer o teste, quer o pai e as tias queiram ou não. Simão (João Maria Maneira) apoia Miguel (Bernardo Cascais) e diz que faria o mesmo. Carminho (Teresa Tavares) aparece pronta para sair e muito branca. Miguel (Bernardo Cascais) e Simão (João Maria Maneira) reparam e perguntam se aconteceu alguma coisa. Carminho (Teresa Tavares) diz que ligaram do hospital.