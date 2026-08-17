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A Madrasta

«A Madrasta»: Miguel descobre pista que pode mudar tudo e desconfia ainda mais de ‘Maria’

  • Há 3 min
«A Madrasta»: Miguel descobre pista que pode mudar tudo e desconfia ainda mais de ‘Maria’ - TVI
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Na novela «a Madrasta», Miguel (Bernardo Cascais) vem falar com "Maria" (Inês Castel-Branco) e ela acha que aconteceu algo a Beatriz (Catarina Nifo). Miguel (Bernardo Cascais) vê uma foto da irmã em bebé em cima da mesa e fica muito confuso. Diana (Inês Castel-Branco) diz que deve ter sido Pedro (Albano Jerónimo) que a deixou ali, mas Miguel (Bernardo Cascais) não acredita e está convencido de que "Maria" (Inês Castel-Branco) é mais ardilosa do que as outras.

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