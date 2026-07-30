A Madrasta: Miguel encurrala Diana e ela quase revela toda a verdade

Na Madrasta, Pedro (José Condessa) termina a reunião e Miguel (Pedro Sousa) pede para falar a sós com Maria. Pedro (José Condessa) acha que deviam falar em frente a todos, mas Miguel (Pedro Sousa) diz que é um assunto pessoal. Miguel (Pedro Sousa) pergunta a Maria se quando se cruzaram foi coincidência ou já sabia de quem ele era filho. Diana (Sara Matos) estremece.
Diana (Sara Matos) não sabe o que dizer a Miguel (Pedro Sousa) e diz que foi apenas uma coincidência. Miguel (Pedro Sousa) pergunta-lhe se encontrar Beatriz (Bárbara Branco) em casa de Ricardo (Pêpê Rapazote) também foi uma coincidência e Diana (Sara Matos) sente-se encurralada. Diana (Sara Matos) diz que tem as ações há mais de 20 anos e Miguel (Pedro Sousa) acha que Maria e Pedro (José Condessa) tiveram um caso, quando a mãe ainda era viva.